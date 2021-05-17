Египет направит в сектор Газа 65 тонн медицинского оборудования и лекарств

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Власти Египта направляют в сектор Газа 65 тонн различных медикаментов и оборудования для помощи пострадавшим в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом говорится в сообщении Минздрава арабской республики, опубликованном в понедельник на его странице в Twitter .

"В соответствии с поручениями президента Абдель Фаттаха ас-Сиси Министерство здравоохранения Египта направляет 65 тонн лекарств и медицинского оборудования для помощи в лечении палестинцев в секторе Газа", - указывается в заявлении.

В нем также отмечается, что к настоящему моменту власти Египта подготовили 11 госпиталей для приема пострадавших из прибрежного анклава в провинциях Северный Синай, Исмаилия и Каир. Для этих целей в арабской республике сформированы 37 медицинских бригад различного профиля.

16 мая первая группа раненых палестинцев из сектора Газа, нуждающихся в срочной медицинской помощи, прибыла в Египет через открывшийся КПП "Рафах". Как сообщила газета Al-Ahram, единственный погранпереход между Египтом и прибрежным анклавом, остававшийся закрытым в течение последних четырех дней на время праздника разговения Ид аль-Фитр, возобновил в воскресенье свою работу для приема пострадавших.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.