Госдума обсудит ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении депутатский законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия.

Предлагается запретить выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Это также коснется лиц, подвергнутых административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Также законопроект предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Сейчас такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Одновременно в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносятся поправки, позволяющие относить к единому реестру запрещенных сайтов порталы со сведениями о методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изготовления, переделки или восстановления огнестрельного оружия.

Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения или предоставить оружие для его осмотра. Предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Запрещается хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов в декабре прошлого года. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после трагедии в школе в Казани. 11 мая бывший ученик гимназии № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.

В России появится служебная тайна в области обороны

В тот же день в первом чтении будет рассмотрен правительственный законопроект, вводящий в законодательство понятие служебной тайны в области обороны. "Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорится в пояснительной записке.

Такие сведения, согласно законопроекту, "являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению", лица, ее разгласившие, понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Распространение такой информации будет ограничено для органов власти, в том числе субъектов РФ, для органов местного самоуправления, а также для организаций и граждан РФ. Определять перечень сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны, будут руководители федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба.