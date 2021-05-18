За сутки в России ликвидировали 166 лесных пожаров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты Авиалесоохраны за прошедшие сутки потушили в регионах РФ 166 лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га. Об этом сообщает во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 166 лесных пожаров на площади 2 934 га. На 00:00 мск 18 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 65 лесных пожаров на площади 23 234 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее число пожаров зафиксировано в Тюменской области, здесь тушат 20 пожаров на площади 22,3 тыс. га. В Республике Саха (Якутия) тушат 15 пожаров на площади 301 га. В Свердловской области зафиксировано семь природных пожаров на площади 240 га, в том числе два на землях населенных пунктов. Пожары площадью менее 100 га зафиксированы в Пермском, Красноярском и Хабаровском краях, Ханты-Манскийском АО, Курганской, Оренбургской и Ульяновской областях, в Республике Башкортостан, на Алтае и в Удмуртии.

В работах по тушению задействовано 3 808 человек, привлечено 947 единиц техники, 39 воздушных судов для мониторинга и пять воздушных судов для тушения. В Тюменской области задействовано три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана". В Омской области задействовано 24 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана".

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте РФ, режим ЧС введен в двух субъектах: на всей территории Тюменской области и в одном районе Омской области. Особый противопожарный режим действует в 52 субъектах РФ.