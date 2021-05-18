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Во Владивостоке 17 мая был побит температурный рекорд 1970 года

Температура поднялась до 25,1 градуса

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Температурный рекорд 1970 года был побит во Владивостоке 17 мая. Ранее в эту дату воздух не прогревался выше плюс 24,3 градуса в этом году столбики термометров поднялись до плюс 25,1 градуса, сообщили в пресс-службе Примгидромета.

"17 мая официально стало самым жарким за долгие десятилетия. Воздух во Владивостоке прогрелся до отметки плюс 25,1 градусов, уверенно расправившись с предыдущим рекордом в плюс 24,3 градуса, поставленным в 1970 году", - говорится в сообщении.

Во Владивостоке без осадков, температура воздуха составит 18-20 градусов тепла.

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РоссияПриморский край
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