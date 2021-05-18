В мэрии Биробиджана возобновили личный прием граждан

ТАСС, 18 мая. Мэрия Биробиджана возобновила личный прием граждан, прерванный с началом пандемии весной 2020 года. Ограничения действовали более года, сообщается во вторник на сайте городской администрации.

"В мэрии Биробиджана с 18 мая возобновляется личный прием граждан мэром города, первыми заместителями и заместителями главы мэрии города, структурными подразделениями мэрии города. Глава города Александр Головатый первый прием проведет в конце этого месяца", - говорится в сообщении.

Глава Биробиджана отметил, что ограничительные мероприятия по личным приемам граждан действовали больше года, но работа мэрии не останавливалась. Горожане, в случае необходимости, могли обратиться письменно, через почтовые отправления или через специальные боксы, которые работали на первом этаже здания городской администрации.

Уже составлен график личных приемов на июнь. Встречи с горожанами будут проходить с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил - использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. Также обращения можно оставить в интернет-приемной на официальном сайте мэрии.

С начала пандемии в Еврейской автономной области выявлено 4 480 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 304 человека, умерли - 140. Лечение в инфекционном госпитале проходят 20 жителей автономии, еще 16 пациентов лечатся на дому. В регионе до 27 мая продлен масочный режим, гражданам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.