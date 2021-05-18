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Пандемия COVID-19

СМИ: Канада получит на этой неделе рекордные 4,5 млн доз вакцины от коронавируса

Pfizer и Moderna удалось нарастить поставки в страну, передает телеканал CTV

ОТТАВА, 18 мая. /ТАСС/. Рекордные 4,5 млн доз вакцины от коронавируса будут поставлены на этой неделе в Канаду. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

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По его данным, на этой неделе в Канаду была запланирована доставка только 2 млн доз препаратов американских компаний Pfizer и Moderna, но фирмам удалось нарастить поставки. Ранее в страну не поставлялось так много препаратов от коронавируса за одну неделю.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Прививки сделали 17,3 млн человек (55% населения старше 12 лет).

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КанадаСШАПандемия COVID-19
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