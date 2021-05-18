Власти Приморья намерены создать на острове Русском центр развития спорта

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Приморского края приступило к разработке проекта по созданию на острове Русском комплекса, состоящего из нескольких спортивных центров разной направленности. Об этом во вторник сообщил губернатор Олег Кожемяко на встрече с вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым.

"На острове Русском мы планируем - сейчас проговариваем вопрос о концессионном соглашении - строительство комплекса спортивных центров, где будут центры и легкой атлетики, и гимнастики спортивной, и художественной, и центр развития хоккея, центр единоборств. Сейчас подготовили проект под семь велосипедных дорожек. Я думаю, что это бы дало возможность жителям центра города попасть туда, провести там время", - сказал Кожемяко.

Глава региона подчеркнул, что остров Русский в целом требует к себе повышенного внимания. В частности, территория нуждается в асфальтировании дорог, создании там системы благоустройства, а также переселении людей из ветхого и аварийного жилья.

Ранее власти Приморья запланировали создать на острове Русском крупнейший в стране кампус творческих вузов - Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии (МГАХ), а также филиал Центральной музыкальной школы при консерватории имени П. И. Чайковского (ЦМШ). Для студентов здесь будут созданы условия не только для проживания и обучения, но и для дальнейшего трудоустройства. Культурно-образовательный кластер должен полноценно заработать во Владивостоке в 2023 году.