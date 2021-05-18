ВЦИОМ: около половины россиян в последний раз были в музее несколько лет назад

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Порядка половины опрошенных россиян (46%) в последний раз были в музее несколько лет назад, 11% респондентов побывали там в течение последних двух-трех месяцев, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Чуть меньше половины россиян (46%) были в музее несколько лет назад, 23% ходили в музей год-два назад, 6% были там в течение последнего года, 4% - полгода назад, 11% - в течение двух-трех месяцев", - говорится в сообщении.

Всего с начала года музеи посетили 21% россиян, в 2020 году этот показатель был равен 29%. Чаще других за последний год музеи посещали жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%), а также респонденты в возрасте 18-24 лет (38%) и россияне с высшим и неполным высшим образованием (31%), следует из данных исследования.

75% опрошенных никогда не посещали музей в формате онлайн, имеет такой опыт почти каждый четвертый респондент (24%). Когда-либо посещали музеи онлайн 38% москвичей и петербуржцев, а также 30% жителей городов-миллионников, 29% респондентов в возрасте 45-59 лет и по 27% среди опрошенных в возрастных группах 25-34 лет и 35-44 лет.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" об интересе россиян к музеям проводился 16 мая 2021 года методом телефонного интервью среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.