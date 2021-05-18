На Галапагосских островах разрушилась Арка Дарвина

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая. /ТАСС/. Скальное образование Арка Дарвина, расположенное на севере Галапагосских островов, разрушилось в понедельник в результате эрозии. Об этом сообщила газета El Telegrafo со ссылкой на Министерство окружающей среды Эквадора.
Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de #Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión natural.— Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2021
Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg
В результате обвала верхней части скального образования никто не пострадал, материального ущерба не нанесено, отметило министерство.
Арка Дарвина постоянно привлекала множество туристов, которые занимаются дайвингом. Увидеть скальное образование можно было только с моря, так как на остров, где она находилась, доступ был запрещен эквадорскими властями в рамках мер по защите окружающей среды.
Первыми о разрушении Арки Дарвина сообщили рыбаки, ведущие промысел в районе острова.
В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия. С 1959 года 97% территории суши архипелага отдано под национальный парк. В 1986 году там также создан галапагосский морской заповедник, акватория которого насчитывает 133 тыс. кв. км.