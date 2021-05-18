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На Галапагосских островах разрушилась Арка Дарвина

Причиной разрушения стала эрозия

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая. /ТАСС/. Скальное образование Арка Дарвина, расположенное на севере Галапагосских островов, разрушилось в понедельник в результате эрозии. Об этом сообщила газета El Telegrafo со ссылкой на Министерство окружающей среды Эквадора.

В результате обвала верхней части скального образования никто не пострадал, материального ущерба не нанесено, отметило министерство.

Арка Дарвина постоянно привлекала множество туристов, которые занимаются дайвингом. Увидеть скальное образование можно было только с моря, так как на остров, где она находилась, доступ был запрещен эквадорскими властями в рамках мер по защите окружающей среды.

Первыми о разрушении Арки Дарвина сообщили рыбаки, ведущие промысел в районе острова. 

В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия. С 1959 года 97% территории суши архипелага отдано под национальный парк. В 1986 году там также создан галапагосский морской заповедник, акватория которого насчитывает 133 тыс. кв. км.

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