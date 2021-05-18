Путину предоставят доклад о предложении назвать площадь в Москве в честь Лужкова

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину будет предоставлен доклад о предложении деятелей культуры назвать площадь или улицу в центре Москвы в честь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы видели это обращение. Наверняка это обращение видели и в мэрии Москвы. О нем будет доложено главе государства", - сказал представитель Кремля.

21 сентября Лужкову исполнилось бы 85 лет. Он руководил Москвой с 1992 года по 2010 год. В феврале 2020 года Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова, рекомендовав столичному правительству рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где он жил, присвоить имя Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы, а также провести иные мероприятия, направленные на увековечение памяти бывшего градоначальника.