Власти Ставрополья смогут временно трудоустроить 7 тыс. школьников на летних каникулах

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Около 7 тыс. школьников Ставропольского края смогут трудоустроиться на временную работу на срок летний каникул. На эти цели из бюджета края в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" выделено 9,2 млн рублей, сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"На Ставрополье ежегодно с большим вниманием подходят к трудоустройству школьников не только на летних каникулах, но и вообще в свободное от учебы время. На сегодняшний день изъявили желание заработать летом более 2 тыс. ребят, всего мы сможем трудоустроить около 7 тыс. школьников", - цитирует управление заместителя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Бориса Семеняка.

Найти временную работу смогут школьники от 14 до 18 лет при наличии письменного согласия одного из родителей или попечителей, соблюдении продолжительности рабочего дня, а также при зарплате не ниже установленного минимального размера оплаты труда в крае и запрете на работу во вредных и опасных условиях труда.

"С учетом этих требований и при отсутствии профессиональных навыков у подростков их в основном привлекают в качестве озеленителей, подсобных рабочих в сельхозорганизациях и производственных бригадах. Поскольку около 80% работодателей - это образовательные учреждения, чаще всего подростков приглашают для благоустройства школьных территорий, восстановления книжного фонда, ухода за клумбами", - уточнили в управлении.

Реестры работодателей есть в каждом центре занятости региона. Для трудоустройства школьникам можно обратиться в образовательное учреждение или непосредственно в учреждение занятости по месту жительства.