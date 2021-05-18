Кипр изменил эпидемический статус двух стран в новом реестре

НИКОСИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Кипра изменили статус двух европейских стран по итогам недельного пересмотра эпидемических категорий, при этом положение России не затронуто: она продолжает находиться в "красной группе" стран, откуда пассажирам, не прошедшим вакцинации от коронавируса, следует проходить два диагностических теста. Об этом свидетельствует новый официальный реестр деления стран на категории, обнародованный кипрским Минздравом во вторник и вступающий в силу 20 мая.

В новом перечне "оранжевую группу", откуда невакцинированным пассажирам требуется проходить только один тест в стране вылета, покинули две страны. Но если Исландия переведена в наивысшую "зеленую категорию" стран, для приезда из которых тесты не требуются, то статус Словакии понижен до "красной".

Для не привитых пассажиров из стран "красной группы", куда входит Россия, действуют следующие требования: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на Кипр россиянам и гостям из других стран "красной группы" придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. Медицинские власти острова затем проинформируют пассажиров о результатах этого теста с помощью СМС-сообщения, которое должно будет поступить им в течение трех часов после того, как они покинут аэропорт.

Однако пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации как российским препаратом "Спутник V", так и вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), могут приезжать в Республику Кипр без сертификата о прохождении диагностического теста на коронавирус. Вне зависимости от того, из какой страны такие пассажиры прибыли на остров, они будут избавлены от необходимости как помещения на карантин, так и обязательного прохождения диагностических тестов, хотя не стоит забывать, что кипрские власти обладают правом подвергать тестированию в выборочном порядке вакцинированных пассажиров.

Правила для вакцинированных пассажиров

Для того, чтобы свободно приезжать на Кипр, вакцинированные пассажиры должны иметь карту прививок одним из следующих препаратов: "Спутник V", Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna, Janssen, а также должны уже завершить получение всех необходимых доз. В связи с тем, что применение вакцины Janssen предусматривает только одну инъекцию, действует правило, согласно которому приезжать на Кипр без теста можно через две недели после прививки этим препаратом.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте www.cyprusflightpass.goc.cy/en/vaccinated-fly-request.