Испания вернула в Марокко 2,7 тыс. нелегальных мигрантов

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Власти Испании вернули в Марокко 2,7 тыс. нелегальных мигрантов, которые проникли с понедельника на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

"К настоящему моменту было возвращено 2,7 тыс. [человек], которые незаконно попали в нашу страну", - отметил министр. По его словам, "Сеута является такой же Испанией, как Мадрид или Барселона". "Мы будем [действовать] решительно в защите наших границ", - добавил глава МВД. Он отметил, что в городе мобилизована армия. Также власти дополнительно направили в Сеуту 200 стражей порядка для помощи в урегулировании сложившейся ситуации.

В свою очередь официальный представитель правительства Испании Мария Хесус Монтеро призвала жителей страны к спокойствию. Она также выступила против "ксенофобских посылов" в отношении мигрантов.

В понедельник около 6 тыс. нелегалов проникли вплавь на территорию Сеуты из Марокко. Число прибывших в течение дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании. По данным местных СМИ, сейчас нелегалы продолжают прибывать в Сеуту. Кроме того, во вторник около ста мигрантов также проникли на территорию автономного города Мелилья, расположенного на средиземноморском побережье Африки.

Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта POLISARIO (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от ковида. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях данной ситуации.