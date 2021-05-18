Власти Воронежской области с 1 июня возобновляют личный прием жителей региона

ВОРОНЕЖ, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области возобновит с 1 июня личный прием жителей региона в очном формате, из-за пандемии переведенный прошлой весной в дистанционный режим. Также такой прием возобновят все общественные приемные органов государственной власти в регионе, сообщила во вторник пресс-служба правительства Воронежской области.

"Губернатор Александр Гусев принял решение возобновить личный прием граждан в очном формате с 1 июня этого года. Также приемная губернатора области на пл. Ленина, д. 1, общественные приемные губернатора, приемные исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им учреждений возобновляют работу в прежнем, очном, формате. Такое решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, на приеме обязательно выполнение всех санитарно-эпидемиологических норм, в том числе наличие защитной маски, обработка рук санитайзером, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м. Личный прием губернатор Гусев будет вести один раз в месяц в общественной приемной в Воронеже на проспекте Революции, 33.

"В непростой пандемийный год мы смогли убедить население, что и дистанционные форматы приемов работают: в 2020 году мы рассмотрели порядка 30 тыс. обращений, в том числе 8 тыс. из администрации президента. По итогам года регион занял первое место в России по положительно рассмотренным обращениям. Вместе с тем, все это не заменит личного общения с воронежцами, и я рад сообщить, что такой формат возвращается", - цитирует пресс-служба Гусева.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, из-за пандемии коронавируса в Воронежской области обращения жителей принимали только по телефону и через электронную почту, такая возможность сохранится и далее.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 83 075 случаев заражения коронавирусом, из них 78 513 человек выздоровели, 3 366 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.