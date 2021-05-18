Прокуратура в Чувашии потребовала обеспечить школы Яльчикского района психологами

ТАСС, 18 мая. Прокуратура Чувашии потребовала от властей самого отдаленного от столицы региона Яльчикского района обеспечить образовательные учреждения психологами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что в районе работает одиннадцать общеобразовательных организаций, в которых обучается более 1,5 тыс. несовершеннолетних. При этом ни одного психолога в школах нет, ставка педагога-психолога не установлена, что является нарушением требований законодательства об образовании, а также законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

"По данным фактам прокуратурой Яльчикского района в адрес главы администрации Яльчикского района внесено представление с требованием организовать надлежащую работу по обеспечению социально-психологической помощи учащимся образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что социально-психологическую помощь учащимся Яльчикского района оказывает всего один педагог-психолог МБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Яльчикского района".