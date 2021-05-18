Более 1,1 млн доз вакцины от COVID-19 поставили в Подмосковье с начала вакцинации

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 1,1 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции получили медучреждения Московской области с начала вакцинации населения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Московская область получила более 1,1 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Преимущественно это препарат "Спутник V", но также в регион поставлены вакцины "Эпиваккорона" и "Ковивак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о наличии той или иной вакцины в пунктах вакцинации жители региона могут узнать в своей медорганизации. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

"Все медицинские организации Московской области в полном объеме обеспечены вакциной от COVID-19. Конечно, в основном это препарат "Спутник V", другие вакцины представлены в меньшем количестве. Наша задача - сделать так, чтобы жители и гости Подмосковья могли сделать прививку от коронавируса быстро, легко и удобно, особенно в период предстоящих отпусков", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Пройти вакцинацию от коронавируса можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Также для удобства жителей и гостей Подмосковья организована выездная вакцинация в СНТ.