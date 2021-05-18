Reuters: страны G20 поддержат безвозмездное предоставление лицензий на производство вакцин

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) поддержат безвозмездное лицензирование патентов на вакцины от коронавируса нового типа для их производства в развивающихся странах. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект совместного заявления G20.

В нем говорится, что "лидеры Группы двадцати обязуются продвигать безвозмездное лицензирование, передачу технологий и информации и объединение патентов". По данным агентства, принятие документа ожидается в пятницу на Глобальном саммите по здравоохранению в Риме, который организуется Евросоюзом и Италией как председательствующей в Группе двадцати страной. Помимо членов G20, в нем планируется участие глав международных организаций.

В рамках этой инициативы производители препаратов будут безвозмездно передавать лицензии на производство вакцин странам с низким уровнем доходов. Подобная схема, как отмечает агентство, использовалась для упрощения доступа к препаратам от ВИЧ-инфекции в Африке.

Reuters отмечает, что для фармацевтических компаний - производителей вакцин этот шаг является "все еще неудобным, но менее радикальным", чем полный отказ от патентов на вакцины от COVID-19, за который высказываются власти США.

На заседании Генерального совета ВТО в Женеве 6 мая было принято решение продолжить обсуждение временного отказа от патентов на препараты от коронавируса с учетом масштабов пандемии. С подобным предложением в конце прошлого года выступили Индия и ЮАР. По их мнению, введение временных изъятий из прав интеллектуальной собственности дало бы возможность шире развернуть производство вакцин от коронавируса в мире.

Консенсуса по этому вопросу в ВТО пока нет. Предложение Индии и ЮАР на данный момент поддерживают 60 из 164 членов организации, в том числе Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В тот же день представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай отметила, что администрация США поддерживает предлагаемые шаги в отношении патентов на вакцины. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал позицию Соединенных Штатов. Глава Еврокомиссии позднее заявила, что ЕС готов обсуждать отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины, однако это не даст дополнительных доз препаратов против коронавируса как минимум до следующего года, поэтому лучше инвестировать в расширение производственных мощностей.