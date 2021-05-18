Тесты на COVID-19 делегаций Румынии и Мальты на "Евровидении" дали отрицательный результат

РОТТЕРДАМ, 18 мая. /ТАСС/. Тесты на коронавирус участников делегаций Румынии и Мальты, принимающих участие в песенном конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме, показали отрицательный результат. Как сообщили во вторник организаторы конкурса, они продолжат участие в запланированных мероприятиях.

"Мы рады сообщить, что ПЦР-тесты всех членов делегаций Румынии и Мальты показали отрицательные результаты", - говорится в сообщении. Обе страны смогут выступить, как и запланировано, в первом полуфинале, который начинается в 21:00 по местному времени (22:00 мск) во вторник.

Тестирование было организовано в качестве меры предосторожности, поскольку ранее по одному члену делегаций Польши и Исландии, проживающие в том же отеле, заразились коронавирусом.

Представители Польши и Исландии, результаты тестов которых оказались положительными, продолжают оставаться в изоляции. Результаты тестов остальных участников делегаций этих стран были отрицательными. Им предстоит сдать тесты еще раз перед репетицией в среду и вторым полуфиналом, который пройдет 20 мая.

65-й конкурс "Евровидение" проходит в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Всего в конкурсе в этом году участвуют 39 стран, Россию представляет певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она выступает в первом полуфинале. На фоне пандемии коронавируса организаторами принят ряд мер, направленных на то, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции.