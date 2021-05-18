Косачев предложил разработать концепцию госполитики защиты традиционных ценностей в СМИ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что правительству РФ необходимо рассмотреть вопрос о разработке концепции госполитики в сфере СМИ, направленной на сохранение и защиту традиционных духовно-нравственных ценностей для развития прочных ценностных установок у молодежи.

"Рекомендовать правительству рассмотреть вопрос о разработке проекта концепции государственной политики в сфере средств массовых коммуникации, в том числе СМИ, направленной на обеспечение сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал Косачев на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ.

Кроме того, он предложил рекомендовать правительству включить в разрабатываемый проект стратегии социально-экономического развития России до 2030 года положения, закрепляющие цели, задачи, меры и механизмы, направленные на сохранение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на укрепление общероссийской гражданской идентичности.

Сенатор отметил, что родители и общество далеко не всегда представляют полную картину того, чем живет молодежь. "Нередко эта молодежь становится объектом вербовки радикальных группировок, предметом манипуляций внешних и внутренних деструктивных сил. Опасная тенденция заключается в том, что участниками таких чудовищных трагедий, как недавняя в Казани, становятся отнюдь не члены преступных группировок, а так называемые компьютерные дети, которые фактически становятся жертвами, заложниками жестких игр", - сказал Косачев.

Он добавил, что не всегда вовремя можно обнаружить это без непрерывного психологического мониторинга, организовать который не так просто. "Именно поэтому столь важно развивать прочные ценностные установки у нашей молодежи, чтобы она имела своего рода собственный защитный экран от экстремизма, насилия, от манипуляций. Эта упреждающая работа - предмет общей работы государства, общества и российских конфессий", - считает вице-спикер.