В Белоруссию доставили 300 тыс. доз китайской вакцины от коронавируса

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Вооруженных сил Белоруссии доставил из Пекина 300 тыс. доз китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту - китайская вакцина от коронавируса", - отметили в оборонном ведомстве.

Там напомнили, что в феврале КНР передала Белоруссии 100 тыс. доз вакцины. "Сегодня в Беларусь прибыло еще 300 тыс. доз - на 150 тыс. человек", - проинформировали в Минобороны.