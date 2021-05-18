Белгородские власти включат 83 тыс. школьников в проект непрерывного IT-образования

ТАСС, 18 мая. Проект непрерывного IT-образования запустят с 1 сентября 2021 года в Белгородской области, на первом этапе к его реализации присоединятся 83 тыс. школьников и более 4,5 тыс. учителей. Соответствующий проект во вторник замминистру просвещения РФ Татьяне Васильевой представил врио главы региона Вячеслав Гладков.

"Глава региона [Вячеслав Гладков] презентовал инновационный образовательный кейс в рамках рабочего совещания с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Васильевой. Объем "пилота" в 2021 учебном году - 83 тыс. учащихся, развивающих навыки, позволяющие лучше адаптироваться к вызовам цифровой экономики, 4 750 обученных учителей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства области по итогам презентации проекта.

Как отметил Гладков, проект непрерывного IT-образования, включающий обязательное изучение дисциплин IT-направления для всех школьников региона, позволит эффективнее готовить кадры для различных отраслей цифровой экономики. В 2022-2023 годах проект планируется масштабировать и охватить до 100% основного и внеурочного образования.

"Наша задача - учитывать все те особенности социально-экономические, в которых мы живем. Это изменение рынка труда с точки зрения профессии, с точки зрения структуры. Наша задача - быть самим готовыми к этому и готовить наших учеников, вооружать их теми навыками, которые будут полезны, в том числе для разных профессий", - отметила Васильева.