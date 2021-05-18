Сергея Митрохина оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушение правил митинга

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина за повторное нарушение правил проведения митингов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Митрохина виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказали в суде.

Митрохин был задержан 17 марта у здания Совета Федерации, где проходили пикеты против проблем столичных общежитий. По словам самого политика, в пикетах он не участвовал, стоял в нескольких десятках метрах от их проведения. Он собирается обжаловать сегодняшнее решение суда.

Ранее за участие в несогласованной акции 23 января Митрохин был оштрафован на 300 тыс. рублей .