Путин наградил орденами гендиректора "Петергофа", врачей и артистов из Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета генерального директора ГМЗ "Петергоф" Елену Кальницкую. Указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Кальницкую Елену Яковлевну - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей-заповедник "Петергоф", - говорится в документе.

Кроме того, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства орденом Александра Невского наградили актрису Александринского театра Галину Карелину.

Также президент отметил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ректора РГГМУ Валерия Михеева, орденом Дружбы - начальника управления федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии им Г. И. Турнера" Владимира Маслова, а две медицинские сестры из Петербурга удостоены почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения РФ".