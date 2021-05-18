Археологи обнаружили наконечники стрел и кресало на поле Куликовской битвы 1380 года

ТУЛА, 18 мая. /ТАСС/. Два наконечника стрел и кресало для высекания огня обнаружили археологи на Куликовом поле, где в 1380 году состоялась битва между войсками хана Мамая и князя Дмитрия Донского. Найти столько предметов считается большой удачей, учитывая, что всего с XIX века было обнаружено около 200 артефактов времен сражения, рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника "Куликово поле", расположенного в Тульской области.

"На раскопках в районе деревни Хворостянки найдены два наконечника стрел и кресало, по всем признакам их смело можно отнести к периоду Куликовской битвы. И такое количество артефактов - большая удача для археологов, поскольку время проведения исследований очень ограничено - весна и осень, когда нет дождей, не мешает трава и другая растительность. И надо учитывать, что начиная с XIX века было обнаружено всего около 200 артефактов на Куликовом поле", - сказали в пресс-службе.

Также найдены несколько деталей конской сбруи, но их обработка и описание еще не завершены, поэтому нельзя однозначно датировать их временем битвы 1380 года. Исследование территории вблизи Хворостянки, где ранее было обнаружено три скопления находок, проводила Тульская археологическая экспедиция музея-заповедника "Куликово поле". Грунт на площади около 0,5 га с помощью техники снимали пластами до 30 см, что позволило детально изучить почвенный горизонт до материкового слоя, отметили в пресс-службе.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой орды Мамая. Сражение завершилось победой русского войска, что позволило утвердить авторитет русского государства. День победы в Куликовской битве отмечается ежегодно 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".

Активное и системное исследование Куликова поля началось в 1996 году, за весь прошедший период удалось изучить около 5-7% территории. В научном архиве музея-заповедника есть база данных, в которой содержится более 210 упоминаний о различных типах и видах оружия, доспехах, других предметах, которые находили на поле битвы крестьяне, частные исследователи за последние два столетия. Большая часть этих артефактов за прошедшее время утрачена.