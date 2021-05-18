Главгосэкспертиза одобрила строительство яхтенной марины на 600 мест в Балаклаве

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект создания яхтенной марины в Балаклавской бухте Крымского полуострова. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Проектно-сметную документацию на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет благоустроено общественное пространство в этом районе. Специалисты реконструируют две набережные, где укрепят участки променада, обустроят прогулочные пешеходные зоны и велосипедные дорожки. "Вдоль набережных разместят причалы и пирсы для яхт и маломерных судов, в том числе специальных, служебных, гостевых и резидентных, построят доковое сооружение, транспортно-технический блок и теплогенераторную, реконструируют административное здание, где помимо административных и офисных помещений будет работать туристско-информационный центр", - уточняется в сообщении.

Также планируется модернизировать участок морского пункта пропуска через государственную границу России, предназначенный для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском порту Севастополь в Балаклаве. Предусмотрено строительство и модернизация дорог, автомобильных мостов и инженерных коммуникаций.

Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется построить до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Ранее сообщалось, что генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО "Стройгазмонтаж". Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку дна прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных бухты.