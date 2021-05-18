Выставку народного искусства Тверской губернии представили в особняке XVIII века в Твери

ТАСС, 18 мая. Выставку экспонатов, представляющих развитие промыслов и декоративно-прикладного искусства в Тверской губернии в XVIII-XIX века, открыли в Твери к Международному дню музеев в отреставрированном двухэтажном купеческом особняке, построенном в 1768 году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Тверской области к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая, в доме Арефьевых, где расположен Музей тверского быта, создано новое экспозиционно-выставочное пространство. Погрузиться в старинную эпоху, увидеть лучшие образцы декоративно-прикладного искусства тверского региона посетителям помогают подлинные вещи XVIII-XIX веков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в экспозиции представлены редкие предметы, в том числе старинная мебель с росписью, прялки, вышитые полотенца и народные костюмы, резные ковши и туеса, образцы торжокского золотного шитья, калязинского кружевоплетения. В одном из залов представлены фарфоровые и фаянсовые изделия, произведенные на фабриках "Товарищества М. С. Кузнецова" в конце XIX - начале ХХ веков. "В музее можно увидеть интерьер дома иконописца конца XIX - начала XX века: мастерскую и жилую часть помещения. Музейное пространство организовано таким образом, чтобы обеспечить посетителю погружение в эпоху и быт ремесленника того времени", - отметили в пресс-службе.

Для демонстрации части коллекции использованы мультимедийные технологии, сообщили ТАСС в музее. "У нас в экспозиции огромное количество предметов XVIII-XIX веков, и при этом огромное количество мультимедийных экранов, подглядки, новоделы, копии старинных предметов, то есть получается, что копии и современные технологии уживаются вместе со стариной", - сказали в администрации музея.

Особняк купцов Арефевых расположен в Твери, изначально был деревянным и сгорел в 1761 году, в 1766-1768 годах по проекту архитектора Федора Штергеля был построен каменный дом в стиле барокко. В 1970 году в двухэтажном здании открыли Музей тверского быта, а масштабная реставрация залов особняка проводилась с лета 2018 года за счет бюджета Тверской области.