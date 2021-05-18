МВД ищет способы борьбы с мошенничеством с платежами по Face ID

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. МВД России ищет способы, которые помогут в борьбе с мошенничеством с платежами, совершаемыми с помощью технологии распознавания лиц (Face ID). Об этом сообщил начальник договорно-правового департамента министерства Александр Авдейко.

"Формат платежей по физиономии уже становится реальностью, и как только эти платежи начнутся, появятся те люди, которые захотят это подделать. А раз захотят это подделать, то надо устанавливать рычаги преследования [мошенников]", - сказал он.

Во вторник на выездном заседании межфракционной рабочей группы Госдумы в "Сбере" он сообщил, что количество IT-преступлений продолжает расти. С начала этого года, по его данным, оно увеличилось на 31%, зарегистрировано около 185 тыс. таких преступлений.