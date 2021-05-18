Оружие и более 1 тыс. патронов изъяли из дома умершего в Рязанской области пенсионера

ТАСС, 18 мая. Сотрудники правоохранительных органов изъяли арсенал оружия и боеприпасов - пистолеты, винтовку, более 1 тыс. патронов - из дома умершего в Рязанской области 75-летнего пенсионера, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по региону.

"В Рязанской области полицейские изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Эксперты установили, что в доме незаконно хранились пять пистолетов разных калибров, причем один из них кустарно переделанный из охолощенного пистолета, малокалиберная винтовка, а также более 1 100 патронов разных калибров", - говорится в сообщении.

Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили в доме недавно умершего 75-летнего пенсионера. При отделке жилья мужчина сделал несколько тайников, в которых хранились пистолеты, винтовка и боеприпасы. Сотрудники полиции выясняют происхождение изъятого оружия, проводится проверка.