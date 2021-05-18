Новая лаборатория экспериментальной ботаники открылась в Белгородском университете

ТАСС, 18 мая. Оборудование новой лаборатории Белгородского университета (БелГУ) позволит выводить новые сорта растений, в том числе для очистки сточных вод от загрязнения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба университета.

"Лаборатория полностью укомплектована специальным оборудованием, которое позволяет нам активно включиться в реализацию проектов научно-образовательного центра мирового уровня "Инновационные решения в АПК", где мы являемся базовым вузом и главной проектной площадкой. Светодиодный стеллаж для выращивания испытываемых растений, цифровые микроскопы используются для исследования биоиндикаторных свойств растений. С помощью приборов мы получили возможность разрабатывать инновационные технологии неинвазивной экспресс-оценки состояния сельскохозяйственных растений, исследовать всхожесть семян и управлять процессами роста", - заявил директор НОЦ "Ботанический сад НИУ БелГУ", доктор биологических наук Валерий Тохтарь.

По его словам, полученные в рамках гранта Минобрнауки приборы позволят развивать такие научные направления, как выявление перспективных селекционных форм растений, поиск устойчивых форм растений к разнообразным факторам среды. Также они решат задачи очистки сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий, создадут технологии экспресс-оценки состояния сельскохозяйственных растений методами ИК-спектрометрии.

Получать научные экспериментальные результаты высокого уровня позволит использование растений коллекционного фонда ботанического сада университета. Так, применяемый сотрудниками лаборатории спектрофотометр дает возможность изучить содержание биологически активных веществ в растениях (антиоксидантов, антоцианов, флавоноидов и других). Помимо научных исследований на базе лаборатории планируется также обучать специалистов по специально разработанным программам дополнительного образования.

Ботанический сад Белгородского государственного национального исследовательского университета создан в 1999 году. В саду произрастают свыше 2,5 тыс. видов и сортов растений, в том числе эндемичные, реликтовые, редкие и исчезающие виды Красной и Зеленой книг России и Белгородской области.