Венесуэла хочет довести периодичность прямых авиарейсов из РФ до двух в неделю

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Венесуэла хотела бы, чтобы частота недавно запущенных прямых рейсов между Москвой и Каракасом достигла одного-двух в неделю. Об этом заявил во вторник ТАСС посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа Тортоса.

"Как мы все знаем, уже состоялся первый прямой рейс Москва - Каракас. Он будет действительно [осуществляться] пока примерно каждые две недели. Наверное, это не очень часто. Все будет зависеть от того, сколько будет пассажиров. Нам бы хотелось, чтобы было по крайней мере 1-2 рейса каждую неделю", - сказал он.

Посол напомнил, что для въезда в Венесуэлу на срок до 90 дней гражданам РФ не нужна виза, в то же время санитарными правилами предусмотрено требование об отрицательной справке по итогам ПЦР-тестирования на коронавирус.

Курортный туризм

Венесуэла желала бы развивать сектор туристических путешествий на курорты страны для граждан РФ, но пока трудно говорить о конкретных сроках запуска таких поездок, добавил посол.

"Уже сегодня мы можем сказать, что развиваем туризм. В Венесуэле было около 100 представителей российских туристических агентств. Они познакомились с нашей страной и нашим народом. Они были в восторге - это их слова. Очень довольны и организацией. Мы очень желаем развивать туризм, речь идет о курортном отдыхе", - сказал посол.

При этом "пока трудно сказать", когда российские туристы смогут на регулярной основе ездить в Венесуэлу, добавил Фариа Тортоса, отвечая на вопрос, могут ли такие путешествия запустить в этом или следующем году.

Первый прямой пассажирский рейс венесуэльской авиакомпании Conviasa прибыл 3 мая из Москвы в Каракас. На нем в столицу боливарианской республики прилетели около 90 представителей российской туристической отрасли, а также журналисты и представители бизнеса.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о формальном возобновлении с 1 апреля авиасообщения между Россией и рядом стран, включая Венесуэлу. Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.