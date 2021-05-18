Разработчикам "Спутника V" вручен приз "Милосердие" на фестивале "Москва встречает друзей"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Коллектив разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" получил приз "Милосердие" за служение идеалам гуманизма на открытии XVIII международного фестиваля "Москва встречает друзей" в Московском международном доме музыки (ММДМ), передает корреспондент ТАСС.

Приз вручил на концерте народный артист СССР, маэстро Владимир Спиваков. Статуэтку приняла старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елизавета Токарская.

Фестиваль "Москва встречает друзей" в 2021 году посвятили медикам, борющимся с пандемией. Он проходит под девизом "Жизнь отстоявшим". "Мы посчитали, что наш человеческий долг - посвятить медикам фестиваль. Врачи сделали все возможное, чтобы дать нам шанс. Борьба продолжается, мы должны выразить им чувство любви и благодарности", - сказал журналистам художественный руководитель смотра Петр Гулько.

Международный фестиваль открылся выступлением детских коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Во втором отделении на сцену вышли юные музыканты и камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова. "Чудесные дети, невозможно без счастья, любви, радости с ними общаться. Они настоящие маленькие большие артисты. По тому, как они играют, как ведут себя на сцене", - отметил маэстро.

Фестиваль продлится до 1 июня. В его концертах вживую и онлайн примут участие более 500 талантливых детей из разных регионов России и более 30 стран. "За те годы, которые существует фестиваль, он открыл массу новых имен. Те, кто принимал участие в первых фестивалях, уже сами являются выдающимися исполнителями, педагогами, наставниками. Эта преемственность поколений существует, поэтому для Москвы это очень важный фестиваль", - подчеркнул глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Международный фестиваль "Москва встречает друзей" - титульный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО.