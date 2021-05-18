В Туле открыли мемориальную доску советским дипломатам Александру и Олегу Трояновским

ТУЛА, 18 мая. /ТАСС/. Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов во вторник во время рабочей поездки в Тулу принял участие в открытии мемориальной доски советским дипломатам Александру и Олегу Трояновским. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Анатолий Торкунов и первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Валерий Шерин приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски дипломатам Александру и Олегу Трояновским. Ее установили на фасаде гимназии №11, которая носит имя выдающихся дипломатов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также состоялась рабочая встреча ректора МГИМО и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, они обсудили вопросы развития сотрудничества, соглашение о котором было подписано четыре года назад. "В прошлом году наши выпускники впервые получили возможность поступить на целевые места в МГИМО. По вашей инициативе эта практика продолжится и в нынешнем году", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Губернатор предложил Торкунову войти в состав попечительского совета регионального центра для одаренных детей "Созвездие", он будет работать по аналогии с образовательным центром "Сириус" в Сочи. Строительство центра началось в городе Новомосковске в июне 2020 года.

Александр Трояновский родился в 1882 году в Туле, с 1927 по 1933 год был полномочным представителем СССР в Японии, в 1933 году работал заместителем председателя Государственной плановой комиссии при Совете народных комиссаров СССР, затем стал первым послом Советского союза в США, где проработал до 1938 года. Преподавал в Высшей дипломатической школе Народного комиссариата иностранных дел СССР. Умер в Москве в 1955 году.

Его сын Олег Трояновский родился в 1919 году, с 1944 года находился на дипломатической службе, в том числе работал атташе посольства СССР в Великобритании, чрезвычайным и полномочным послом СССР в Японии. С 1976 года по 1986 год был постоянным представитель СССР при ООН. Умер в Москве в 2003 году.