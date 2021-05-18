США предложили награду за данные о похитителях их гражданки в Афганистане в 2008 году

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Правительство США предложило крупное денежное вознаграждение за информацию об обстоятельствах похищения американской гражданки Сидни Мизелл в Афганистане в 2008 году и причастных к совершению этого преступления лицах.

Как объявила во вторник пресс-служба Госдепартамента США, за сведения такого рода американские компетентные органы готовы выплатить до $5 млн. Данные этого рода Вашингтон просит передать ФБР США или американскому посольству в Кабуле. При этом гарантируется анонимность тем, кто может поделиться такой информацией. Внешнеполитическое ведомство США заверяет, что в рамках программы по сбору такого рода сведений в обмен на денежные вознаграждения, созданной в 1984 году прежде всего для борьбы с терроризмом, более чем сотне различных осведомителей было выплачено свыше $200 млн.

Мизелл занималась преподаванием английского языка в Кандагаре. Была похищена вместе со своим водителем неизвестными вооруженными лицами 26 января 2008 года. Госдепартамент США уточняет, что и Мизелл, и шофер, "вероятно, были убиты похитителями в 2008 году". "Считается, что ее останки захоронили в Кандагаре или окрестностях", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.