Мурашко поздравил фармацевтов с профессиональным праздником

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником и поблагодарил за усердную работу, в том числе в период пандемии коронавируса.

"Как и в период Великой Отечественной, когда фармацевты обеспечивали страну антибиотиками и самоотверженно сражались на фронтах, вы прошли тяжелый путь борьбы с пандемией COVID-19, оберегая и сохраняя жизни людей, подчас подвергая себя смертельному риску. Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться, вы внесли значительный вклад в исследования новых эффективных лекарств для лечения коронавируса и его осложнений, помогли в развертывании новых производственных мощностей, необходимых для изготовления отечественных вакцин", - говорится в обращении министра.

По его словам, более 300 тыс. специалистов с высшим и средним специальным фармацевтическим образованием производят лекарственные препараты, обслуживают население в аптечных организациях, контролируют качество лекарств, работают на аптечных складах. Мурашко также отметил, что в целом профессия пользуется популярностью - ежегодно по данной специальности выпускается более 10 тыс. выпускников. "Благодаря, в том числе, вашей работе наша страна располагает эффективными средствами для профилактики и лечения COVID-19, что, уверен, приведет нас к победе над пандемией", - добавил министр.

"Дорогие друзья, хочу от всей души поблагодарить вас за поистине важный труд и поздравить с профессиональным праздником - Днем фармацевтического работника! Желаю вам душевного тепла, благополучия и, конечно же, крепкого здоровья", - поздравил он.

В апреле Минздрав России предложил установить 19 мая в качестве даты празднования Дня фармацевтического работника. 17 мая данный праздник был утвержден соответствующим постановлением кабмина.

19 мая 1581 года с разрешения царя Ивана IV Грозного была открыта первая аптека, в которой, помимо продажи лекарственных препаратов, было организовано их производство.