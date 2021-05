Проект телеканала RT "Бесконечное письмо" завоевал интернет-премию The Webby Awards

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Онлайн-проект телеканала RT "Бесконечное письмо" стал лауреатом 25-й премии The Webby Awards, присуждаемой за заслуги в области интернета. Об этом сообщается во вторник на сайте премии.

"Бесконечное письмо" удостоено награды в категории "Лучшее использование историй" в разделе "Социальные сети". Организаторы поясняют, что премия в данной категории присуждается за "наилучшее использование функционала социальных платформ для повествования посредством множества публикаций с использованием видео, изображений и/или текста".

Проект RT стал одним из двух победителей в данной категории - за него проголосовали члены Международной академии цифровых искусств и наук (IADAS, International Academy of Digital Arts and Sciences), от имени которой присуждается премия. По итогам общественного интернет-голосования награды в этой категории также удостоен документальный проект Drawn from Memory: The Holocaust ("Взятые из памяти: Холокост"), созданный авторами программы Frontline, выходящей на американском телеканале PBS.

Разработанный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проект "Бесконечное письмо" собрал в себе сотни отрывков из фронтовых писем с иллюстрациями. Они публиковались в 2020 году в формате историй (сторис) на платформе социальной сети Instagram и стали частью более крупного проекта RT, получившего название #СтраницыПобеды. Он также претендовал на The Webby Awards в одной из категорий. Кроме того, в число финалистов в двух категориях был включен проект входящей в структуру RT медиаплатформы Redfish, посвященный борьбе с пандемией COVID-19 в Бразилии.

О премии

The Webby Awards присуждается ежегодно в таких категориях, как дизайн веб-сайтов, сетевое видео, интернет-реклама и СМИ, сервисы, соцсети, мобильный интернет и игровые сайты. В каждой номинации эксперты Международной академии цифровых искусств и наук называют пять претендентов. Из них одного лауреата называют члены академии, а второго из этой же пятерки - определяют по результатам интернет-голосования.

Претендовать на приз могут веб-сайты как на английском, так и на других языках, при их оценке жюри учитывает содержание сайта, его дизайн, функциональность, интерактивность и использованные при его создании новшеств. Видеоролики должны быть дублированы на английском языке, работы, выдвинутые в номинации "Интернет-реклама и СМИ" должны сопровождаться краткой аннотацией на английском. Материалы из соцсетей можно предоставлять на языке оригинала, а жюри при их оценке пользуется программой-переводчиком Google Translate.

Лауреаты получают статуэтку - серебристую пружину на круглом постаменте с надписью The Webby Awards, а также право разместить на своем сайте логотип премии. Номинанты в различных категориях получают сертификаты участников.