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Массовый спорт

Трутнев призвал развивать в России сеть школ со спортивным уклоном по опыту Москвы

Полпред президента РФ в ДФО отметил, что за последние три года в регионах Дальнего Востока построили более 330 спортивных сооружений

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Школы со спортивным уклоном, выпускники которых смогут выходить с квалификацией вплоть до кандидата в мастера спорта по выбранному виду спорта, необходимо развивать в России, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом в среду сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на форуме "ProДФО - Хабаровский край".

"Мне в этом отношении кажется очень правильным опыт Москвы, там есть несколько школ, где спорт вплетен в систему образования - не как группа физкультурная, где люди пробежали два круга и сидят на подоконнике, а как именно спортивная квалификация. Оттуда процентов 60% выпускников выходят с уровнем не ниже кандидата в мастера спорта. Мы уже разговаривали с министерством образования и будем продолжать разговаривать. Я считаю, что сеть таких школ по разным дисциплинам надо развивать", - сказал Трутнев.

Он отметил, что за последние три года в регионах Дальнего Востока построено более 330 спортивных сооружений.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияХабаровский край
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