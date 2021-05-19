На Дальний Восток привлекли 2,5 тыс. студентов из других регионов за последние два года

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти дальневосточных регионов привлекли в образовательные учреждения 2,5 тыс. студентов из других субъектов страны. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов на форуме "ProДФО - Хабаровский край".

"Работа, которая проводится на Дальнем Востоке и полпредством, и министерством под руководством Юрия Петровича Трутнева, за последние 2 года мы дали прирост поступивших абитуриентов, приехавших извне Дальнего Востока, на 2,5 тысячи. <...> Примерно 60% из них остается, потому что выходят замуж, женятся. То есть это где-то полторы тысячи человек. Это те, кого удалось привлечь и закрепить", - сказал Куранов.

Ранее на форуме вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что количество переехавших на Дальний Восток людей в возрасте от 20 до 24 лет превысило число молодых людей, покинувших регион. В округе действует ряд механизмов поддержки населения. В том числе граждане могут получить землю по программе "Дальневосточный гектар" и взять льготный кредит на покупку или строительство жилья по программе "Дальневосточная ипотека".