Еще одна префектура Японии просит правительство ввести режим ЧС из-за коронавируса

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Власти префектуры Окинава просят правительство страны ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом в среду объявила администрация этой самой южной японской префектуры.

"Система здравоохранения [префектуры] находится в критическом состоянии", - говорится заявлении губернатора префектуры Дэнни Тамаки. Ожидается, что официальный запрос центральным властям будет направлен в ближайшее время. За минувшие сутки на Окинаве было выявлено более 200 новых случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время в девяти префектурах Японии, включая Токио, Киото, Осаку и Хоккайдо действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится по крайней мере до конца мая. В рамках ЧС японские власти требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей - переводить сотрудников на удаленный режим. Еще в десяти префектурах страны до конца мая был введен режим усиленных мер противодействия распространению коронавируса. В рамках этих ограничений власти, в частности, просят заведения общепита закрываться в 20:00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. Жителям регионов, попавших под такой режим, рекомендовано по возможности не выезжать за пределы своих префектур, чтобы понизить риск распространения коронавируса.

По последним данным, общее количество случаев инфицирования в стране превысило 694 тыс., более 11,8 тыс. человек умерли.