В ФРГ с августа 2020 года прошло более 2,7 тыс. акций против коронавирусных ограничений

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. демонстраций и митингов против коронавирусных ограничений было проведено в Германии с августа 2020 года. Об этом в среду сообщило редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на ответ правительства ФРГ на соответствующий запрос Левой партии в Бундестаге.

По его данным, правительство Германии располагает сведениями об организации более чем 2 700 акций протеста. Однако точная информация может быть предоставлена только о демонстрациях и митингах, за проведением которых наблюдает ведомство по охране Конституции ФРГ (БФФ, контрразведка ФРГ). Вместе с тем, как указывает БФФ, лишь небольшая часть подобных акций протеста (28) носила правоэкстремистский характер. При этом 15 из них состоялись в городе Галле (федеральная земля Саксония - Анхальт).

В конце апреля Ведомство по охране конституции ФРГ взяло под частичное наблюдение отдельных функционеров и некоторые группы движения противников карантинных мер Querdenker ("Альтернативное мышление"). Контрразведка полагает, что от них может исходить угроза государственному строю. Спецслужбам теперь разрешается использовать для наблюдения средства слежки, перехватывать переписку и отслеживать финансирование. До сих пор собирать информацию об этом движении спецслужбам можно было лишь из открытых источников.

Querdenker регулярно организует в Германии митинги ковид-диссидентов, которые не согласны с введенными из-за коронавируса ограничениями, выступают против вакцинации и ставят под сомнение опасность инфекции. Нередко такие демонстрации сопровождаются стычками с полицией и беспорядками. СМИ часто увязывают участников этого движения с представителями правых течений.

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер.

Прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в ФРГ сокращается на протяжении нескольких недель. За последние сутки было выявлено 11 040 новых случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 3 614 095 жителей ФРГ. Умерли от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, 86 665 человек.