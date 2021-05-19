Для поездок в города Карачаево-Черкесии летом будет действовать система единого билета

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Система единого билета, упрощающая проезд пассажирам при использовании нескольких видов транспорта, будет действовать с 1 июня по 15 сентября для поездок в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР). Оформить билет можно уже с 19 мая, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" Министерства транспорта РФ.

"Для улучшения транспортной доступности городов КЧР АНО "Единая транспортная дирекция" расширяет сеть маршрутов в регионе на летний период. В рамках соглашения, подписанного АНО "Единая транспортная дирекция" и министерством промышленности и торговли республики, система единого билета "самолет + автобус" будет внедрена с пересадкой в аэропорту Минеральных Вод до Черкесска и Карачаевска, а также в обратном направлении", - сказали в пресс-службе.

Перевозки будут осуществляться с 1 июня по 15 сентября. Расписание автобусов синхронизировано со временем отправления и прибытия самолетов. "Значительным преимуществом для жителей региона является прибытие и отправление автобусов непосредственно в аэропорт и из аэропорта. Это делает пересадку комфортной, сокращает время в пути, а самое главное - ликвидирует транспортный разрыв", - пояснили в дирекции.

Оформить единый билет можно с 19 мая через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Жители республики могут приобрести такой билет в кассах туристических агентств. Перевозка будет осуществляться на комфортабельных автобусах. Оформление единого билета заканчивается за 12 часов до начала автобусной перевозки, уточнили в дирекции. Информацию о расписании и местах покупки билетов можно узнать на официальном сайте АНО "Единая транспортная дирекция".

По данным пресс-службы, на сегодня пассажиры также могут приобрести единый билет на побережье Балтийского моря в Калининградской области, в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), на Домбай (Карачаево-Черкесия) и на курорты Абхазии.