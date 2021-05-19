Кафе и рестораны в ХМАО вернулись к круглосуточному режиму работы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) со среды, 19 мая, разрешили работу общепита без ограничений. Об этом сообщили в среду ТАСС в региональном оперативном штабе.

В Югре действовал запрет на работу заведений общественного питания с 23:00 (21:00 мск) до 06:00 (08:00 мск).

"С сегодняшнего дня в Югре заведения общественного питания смогут работать без ограничений и круглосуточно. Эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет это сделать", - сказал собеседник агентства.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 18 мая зарегистрировано 56 854 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 40 - за последние сутки. Умерли 795 человек, 55 616 пациентов выздоровели.