Более 80% совершеннолетних жителей Хайнаня сделали первую прививку от COVID-19

ХАЙКОУ /Китай/, 19 мая. /ТАСС/. Более 6,37 млн совершеннолетних жителей китайской провинции Хайнань сделали первую прививку от коронавируса - это 82,58% от взрослого населения региона. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", уровень вакцинации населения этого острова - один из самых высоких в стране.

На данный момент вторую дозу препарата получили уже более 3,6 млн жителей от 18 лет и старше, что составляет около 36% от населения Хайнаня. Еще порядка 2,7 млн граждан получили пока только первую дозу. Всего на Хайнане уже сделали 10 млн инъекций с противовирусным препаратом.

Первый этап вакцинации для приоритетных групп населения начался в провинции в декабре 2020 года, в его рамках привили порядка 391 тыс. человек, которые часто контактировали с большим числом людей и возможными источниками заражения.

В марте, после длительных праздников по случаю китайского Нового года, местные власти инициировали второй этап прививочной кампании, во время которого планировалось ускорить темпы иммунизации населения в преддверии двух больших мероприятий: Азиатского экономического форума в Боао (18-21 апреля) и первой Китайской международной выставки потребительских товаров в Хайкоу (7-10 мая).

Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил, что власти Китая намереваются к июню текущего года привить от коронавируса около 40% жителей страны.