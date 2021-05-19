Глава Минюста сообщил о деталях создания службы пробации в России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Создание в России службы пробации для бывших осужденных будет включать индивидуальные программы поддержки в ресоциализации, а также предполагает стимулирование работодателей для их трудоустройства. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая в Совете Федерации.

Создание эффективной службы пробации он назвал одним из приоритетных вопросов. "Граждане, отбывающие наказание, зачастую теряют социальные связи, лишаются семьи, дома, работы. Люди освобождаются из мест лишения свободы, имея судимость, но не имея профессии, часто без средств к существованию, без жилья. Они остаются один на один с серьезнейшими проблемами, что, безусловно, отражается на росте рецидивной преступности", - отметил министр.

По его словам, готовящийся проект закона "О системе пробации в Российской Федерации" определит категории лиц, в отношении которых будет применяться пробация, социальная адаптация и реабилитация. "Это разработка индивидуальной программы: консультирование по социально-правовым вопросам, оказание психологической помощи, содействие в получении необходимых документов, в трудоустройстве, в получении общего и профессионального образования", - рассказал министр. Координацию взаимодействия в сфере пробации будут осуществлять уголовно-исполнительные инспекции на базе ФСИН.

"Предполагается, что важная роль будет у субъектов РФ. В их полномочия будет входить принятие соответствующего регионального законодательства, региональных государственных программ в этой сфере, а также меры по экономическому стимулированию работодателей, трудоустраивающих осужденных", - сообщил Чуйченко.