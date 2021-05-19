Москалькова предложила закрепить в законе обязательное наличие домов ребенка в колониях

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает на законодательном уровне закрепить обязательное наличие домов ребенка в женских колониях. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в среду.

"Проблема серьезная, ее нужно решать. Предлагаю законодательно закрепить обязательное наличие домов ребенка в колониях, дабы не разлучать матерей с их детьми", - приводятся слова Москальковой в сообщении.

Омбудсмен отметила, что в РФ более 24 тыс. женщин содержатся в 66 исправительных колониях. "При них существует лишь 13 домов ребенка, где совместно с матерями проживает 338 детей", - сказала она.

Ранее Москалькова поддержала инициативу министра юстиции России Константина Чуйченко, который на заседании коллегии Минюста предложил разрешить оставлять детей до трех лет с матерями, находящимися в СИЗО.