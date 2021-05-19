Дума поддержала в I чтении увольнение сотрудников СК при длительной нетрудоспособности

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий такое основание для увольнения из Следственного комитета (СК) РФ, как отсутствие на службе дольше четырех месяцев в течение года из-за нетрудоспособности.

"Предлагается ввести такое основание увольнения, как отсутствие на службе в течение более четырех месяцев в течение 12 месяцев в связи с временной нетрудоспособностью", - говорится в пояснительной записке. Поправки вносятся в закон "О Следственном комитете РФ". Исключение предлагается сделать для случаев, если законодательством установлен более длительный срок сохранения места работы при определенном заболевании или если для определенной категории граждан предусмотрены гарантии по сохранению места работы.

При этом должность должна сохраняться за сотрудником независимо от продолжительности периода отсутствия, если нетрудоспособность возникла вследствие исполнения служебных обязанностей. Также закрепляется, что в случае увольнения по проектируемой статье о длительной нетрудоспособности сотруднику СК РФ должны выплатить выходное пособие.

В кабмине поясняют, что в задачи ведомства и его сотрудников входит "обеспечение оперативного и качественного расследования преступлений". "Изложенное предполагает надлежащее и эффективное исполнение ими своих функций, что невозможно в период продолжительной болезни", - отмечают авторы законопроекта.

Также документом прописывается механизм "зачисления освобожденного сотрудника СК в распоряжение следственного органа СК" для решения вопроса об условиях дальнейшего прохождения службы, говорится в сопроводительных материалах. Устанавливается, что сотрудник СК подлежит увольнению в случае отказа от замещения предложенных вакантных должностей.