Туристический сбор планируют ввести в Калининградской области в 2022 году

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют ввести туристический сбор - плату для туристов за пользование туристской инфраструктурой в ряде муниципалитетов области с 2022 года. Об этом сообщил в среду в ходе обращения с посланием и отчетом о проделанной работе к депутатам областной думы губернатор области Антон Алиханов.

"Калининградская область прочно обосновалась в топ-5 популярных среди россиян туристских направлений. Мы ожидаем, что число туристских посещений региона в 2021 году будет около 2 млн поездок. В этих условиях считаю логичным ввести в ближайшее время, не позднее 2022 года, в отдельных муниципальных образованиях региона плату за пользование курортной инфраструктурой - так называемый курортный сбор", - сказал Алиханов, добавив, что эти средства будут направляться на развитие курортной инфраструктуры, обустройство территорий для массового отдыха граждан: парков, набережных, скверов, пляжей.

Губернатор отметил, что туристическая отрасль становится полноценной отраслью калининградской экономики. Сейчас она формирует около 2% валового регионального продукта - 9 млрд рублей. Доходы от отрасли растут на 10% в год. В этом году, по его словам, ожидается, что траты туристов в регионе достигнут 4,5 млрд рублей.