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Госдума вводит компенсации семьям погибших пожарных и сотрудников УИС

Такая выплата предлагается по аналогии с существующей денежной компенсацией членам семьи сотрудников МВД

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о ежемесячной компенсации семьям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы (УИС) и принудительного исполнения, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших из-за травм, полученных при исполнении обязанностей.

"Законопроектом предусматривается установление выплаты ежемесячной компенсации членам семьи и родителям сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и органов принудительного исполнения РФ, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей", - говорится в пояснительной записке. Такая выплата предлагается по аналогии с существующей денежной компенсацией членам семьи сотрудников МВД, погибших из-за увечий, полученных при несении службы.

Размер денежной компенсации семьям предлагается рассчитывать в виде разницы между приходившейся на их долю частью денежного довольствия, который получал погибший (умерший), и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца.

Если документ будет принят, он вступит в силу с июля 2021 года.

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