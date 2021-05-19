В Башкирии родителям разрешили посетить выпускные, которые пройдут на открытом воздухе

УФА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, разрешив родителям присутствовать в школах и детсадах на выпускных, проводимых на открытом воздухе. Для посещения мероприятий в помещениях потребуется документ о вакцинации, справка о наличии антител, также в отдельных случаях допуск родителей возможен по решению руководства образовательной организации, сообщила пресс-служба главы региона в среду.

"На открытом воздухе утренники и последние звонки с участием родителей можно проводить при ношении ими масок и соблюдении социальной дистанции. По решению руководителя организации на утренники и последние звонки, проводимые в закрытых помещениях, могут быть допущены родители без предъявления соответствующих медицинских справок при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

При этом в указе отмечено, что на мероприятия в помещениях родители будут допускаться при наличии сертификата о вакцинации хотя бы одним компонентом, справки о наличии титров антител выше двух единиц, отрицательного ПЦР-теста не ранее 20 мая или справки из медорганизации об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной также с 20 мая.

По данным регионального оперштаба, количество заражений COVID-19 в Башкирии 18 мая достигло 37 039 случаев, выздоровели 34 726 человек, умерли - 493. По данным на 18 мая, обоими компонентами вакцинированы 231 287 человек, всего в региона поступило 315 500 доз вакцины, организовано 165 пунктов вакцинации.