Госдума усиливает социальную поддержку детей-сирот в исправительных учреждениях

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о дополнительной социальной поддержке детей-сирот, которые обучаются по основным образовательным программам в местах лишения свободы.

Законодательством сейчас закреплено право детей-сирот на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образования или при прохождении ими профессионального обучения. В системе учреждений исполнения наказаний созданы образовательные организации, в которых осужденные, в том числе сироты, могут пройти такое обучение. У сирот, в том числе осужденных, в случае гибели родителей возникает право на пенсию по потере кормильца.

В то же время, согласно статье 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные, получающие заработную плату и пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены.

Законопроектом предлагается исключить обязанность по возмещению этих расходов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся очно по основным профессиональным образовательным программам за счет бюджета или по программам профподготовки по профессиям рабочих, служащих за счет средств региона или муниципалитета.