В Северной Осетии педагогический институт объединится с госуниверситетом

ВЛАДИКАВКАЗ. 19 мая. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поддержал решение об объединении Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) с региональным педагогическим институтом.

"Высшее образование переходит в ведение федерального центра, педагогический колледж остается в ведении республики. Тем самым, нам удастся замкнуть систему СПО (среднего профессионального образования) на систему высшего образования", - сказал Меняйло на заседании правительства в среду.

Как отметил ректор СОГУ Алан Огоев, на 2021 год СОГУ выделено 265 бюджетных мест на программы бакалавриата по направлению "Педагогическое образование". Это полностью может закрыть потребности республики в педагогических кадрах.

Единая модель территориальной организации образования обеспечит стабильное развитие педагогического образования в республике. Присоединение Северо-Осетинского государственного педагогического института (СОГПИ) к СОГУ позволит консолидировать финансовые ресурсы. В рамках подготовки к реорганизации Министерством науки и высшего образования РФ в течение 2019-2020 годы были в два раза увеличены контрольные цифры приема по направлению "Педагогическое образование" для СОГУ за счет федерального финансирования. В свою очередь, СОГПИ финансируется за счет республиканского бюджета.